Madan Dilawar: बकरियां लेकर जा रहे व्यक्ति को देख मंत्री मदन दिलावर ने रुकवाया अपना काफिला, बोले- कैसे हो मेरे दोस्त

मंत्री मदन दिलावर बारां से छैला बेल गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में बकरियां लेकर जा रहे एक व्यक्ति को देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया। उस व्यक्ति से मंत्री ने कहा, कैसे हो दोस्त। मंत्री को पहचानते ही वह व्यक्ति भी खुश हो गया। इसके बाद मंत्री दिलावर ने उसे गले लगाया और बताया कि यह उनका बचपन का मित्र हरीश चंद्र सुमन है। उन्होंने कहा कि दोनों ने एक साथ सिर पर टोकरी रखकर गांव-गांव सब्जी बेची है।