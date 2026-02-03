‘नग्न किया और फिर…’, राजस्थान में ये कैसा ‘तालिबानी टॉर्चर’? जानें पूरा घटनाक्रम

सूचना कोतवाली थाना पुलिस तक पहुँची, तो सीआई योगेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुँचा। पुलिस ने किसी तरह उग्र भीड़ के चंगुल से दोनों लहूलुहान युवकों को छुड़ाया।



सीआई योगेश चौहान ने बताया कि दोनों संदिग्धों को डिटेन कर लिया गया है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस उन्हें तत्काल अस्पताल ले गई, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है।



पुलिस का कहना है कि फिलहाल चोरी के संबंध में किसी ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने के मामले की जांच की जा रही है।