Rajasthan Crime: प्रेमिका के साथ भागा प्रेमी, लड़की के घरवालों ने खोया आपा, लड़के का घर फूंका, माता-पिता को पीटा

सूचना मिलने पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। हमले में जगदीश (55), उनकी मां गीता देवी (70), पुत्री सीमा (23), पत्नी लाडी देवी (50), एक वर्षीय दोहिती ज्योति तथा बीच-बचाव में आए महावीर (30) घायल हो गए। सभी को मांडल अस्पताल लाया गया, जहां से जगदीश की हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने जगदीश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।