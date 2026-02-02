School Timing Change: सर्दी का टॉर्चर खत्म, कल से बदल जाएगा स्कूलों का समय, कलक्टर ने जारी किए आदेश

गौरतलब है कि इससे पहले जिले में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए थे। 6 जनवरी को जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों का संचालन अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से करने के निर्देश दिए थे।