Sadhvi Prem Baisa: ‘तेज चीखने की आई आवाज फिर…’, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर चश्मदीद ने किया चौंकाने वाला खुलासा

साध्वी की मौत के बाद सोशल मीडिया की पोस्ट भी सवालों के घेरे में है जिसमें न्याय मिलने की बाद लिखी है। बताया गया है कि साध्वी की मौत के बाद ये पोस्ट पिता द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड कराई गई थी। जिसमें लिखा है कि 'पूज्य सभी संतों को प्रणाम, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म से नहीं है। आज अंतिमश्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया। और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली, मेरे जीवन में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा मैंने आदि गुरू शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा।'