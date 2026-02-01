Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा के ड्राइवर का बड़ा खुलासा… कैसे बिगड़ी तबीयत? SIT ने खंगाले बाथरूम

वहीं प्रेम बाईसा की मौत की जांच कर रहीं एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि एसआइटी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। टीम ने उस घर से कई साक्ष्य जुटाए हैं, जिस घर (आश्रम) में प्रेम बाईसा निवास कर रहीं थी। उस घर में आने-जाने और रहने वालों से भी टीम पूछताछ कर रही है। वहीं उनके कमरे और बाथरूम की भी जांच की गई है, जिससे यह पता चल सके कि प्रेम बाईसा अपने सामान्य जीवन में किन चीजों का उपयोग करती थीं।