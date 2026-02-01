Rakesh Bishnoi Suicide: डाॅ. राकेश बिश्नोई सुसाइड केस, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया ऐसा बड़ा आदेश

पीठ ने पाया कि फिलहाल इन बिंदुओं पर आगे की जांच जारी है और यही जांच मौजूदा जांच अधिकारी द्वारा की जा रही है। हालांकि, जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे संबंधित क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त की निरंतर निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसीपी को केस डायरी और जांच की प्रगति पर लगातार नजर रखने तथा आवश्यक कानूनी निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने निदेशक, एफएसएल को भी निर्देश दिए हैं कि विसरा की जांच शीघ्र पूरी कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पुलिस आयुक्त, जोधपुर को भेजी जाए। साथ ही यह अपेक्षा जताई गई है कि पूरी जांच दो माह के भीतर पूरी कर संबंधित अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए।