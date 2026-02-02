Sadhvi Prem Baisa: अब FSL रिपोर्ट से खुलेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज, पिता सहित इन 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही जांच

2. सेवादार सुरेश: आश्रम में सेवादार के तौर पर काम करने वाले सुरेश का कहना है कि तबीयत खराब होने पर कम्पाउण्डर ने दो इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद साध्वी ने खाने के दाल बनवाई थी। वह अक्सर साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन 28 जनवरी को बिरमनाथ बेटी साध्वी प्रेम बाईसा के लिए दाल लेकर कमरे में गए थे। कुछ देर बाद साध्वी को सांस लेने में परेशानी होने लग गई थी। वह जोर से कहने लगी थी कि उसे सांस नहीं आ रही है। साध्वी को अस्पताल ले जाया गया, तब साध्वी बार-बार कह रही थीं कि पापा मुझे न्याय दिला देना। अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी के हाथों के नाखून नीले पड़ चुके थे। प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने साध्वी को मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या खाने में जहर दिया गया था? पुलिस की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने आश्रम में कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाए। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैम्पल भी लिए गए हैं।