2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: अब FSL रिपोर्ट से खुलेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज, पिता सहित इन 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही जांच

Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। पुलिस की जांच पिता सहित तीन लोगों के इर्द-गिर्द सिमट गई है।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Feb 02, 2026

Sadhvi Prem Baisa

साध्वी प्रेम बाईसा। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में अब एफएसएल जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि आखिर प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई। पुलिस ने विसरा को जांच के लिए एफएसएल भेजा है। इसकी जांच रिपोर्ट दो तीन दिन में मिलने की संभावना है।

इस मामले में जोधपुर पुलिस की जांच अब पिता सहित तीन ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द सिमट गई है। जिनकी मौजूदगी, भूमिका और बयानों ने पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इन तीनों से अलग-अलग पूछताछ करने के साथ ही आमने-सामने बैठाकर भी बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस अब इनके बयानों का मिलान कर रही है।

बता दें कि साध्वी प्रेम बाईसा का 28 जनवरी संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर के अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 29 जनवरी को महात्मा गांधी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद साध्वी का शव बालोतरा जिले के परेऊ क्षेत्र में जास्ती गांव ले जाया गया था, जहां 30 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दी गई थी।

डेढ़ घंटे चली पूछताछ के बाद रात में पिता को छोड़ा

जांच के लिए गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) के बुलावे पर साध्वी के पिता बिरमनाथ जोधपुर पहुंचे। पहले मौका मुआयना करने के दौरान साध्वी के पिता बिरमनाथ, कर्मचारी सुरेश व मामा से पूछताछ की गई। एसीपी कार्यालय में भी करीब डेढ़ घंटे की पूछताछ के बाद रात में पिता को छोड़ा गया। इस दौरान डीसीपी व एसआइटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने पूछताछ की। बिरमनाथ ने बताया कि साध्वी को अस्पताल के दौरान सीसीटीवी फुटेज में साथ रहने वालों के बारे में जानकारी ली गई।

क्यों इन 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही पुलिस की जांच?

1.पिता वीरमनाथ: साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो प्रेम बाईसा के साथ जोधपुर के पाल रोड आरती नगर में बने आश्रम में रहते थे। 28 जनवरी की सुबह साध्वी प्रेम बाईसा को सामान्य जुकाम था। ऐसे में क्लिनिक चलाने वाले देवी सिंह को आश्रम में ​बुलाया। कम्पाउण्डर देवी सिंह ने साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम व गला खराब होने पर दो इंजेक्शन लगाए थे।

इसके बाद साध्वी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ ही देर में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जिस पर वीरमनाथ ने फोन करके कम्पाउण्डर से पूछा कि कैसा जहरीला इंजेक्शन लगा दिया? लेकिन, कम्पाउण्डर ने बताया कि इंजेक्शन सामान्य था। वीरमनाथ बेटी को लेकर प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीरमनाथ के अनुसार अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी ने रोते कहा था कि पापा मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूं और कुछ ही देर में बेहोश हो गई थी। वीरमनाथ ने कम्पाउण्डर देवी सिंह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन, बड़ा सवाल ये है कि वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम से इनकार क्यों किया था और शव को मोर्चरी की जगह आश्रम क्यों लेकर गए थे।

2. सेवादार सुरेश: आश्रम में सेवादार के तौर पर काम करने वाले सुरेश का कहना है कि तबीयत खराब होने पर कम्पाउण्डर ने दो इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद साध्वी ने खाने के दाल बनवाई थी। वह अक्सर साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन 28 जनवरी को बिरमनाथ बेटी साध्वी प्रेम बाईसा के लिए दाल लेकर कमरे में गए थे। कुछ देर बाद साध्वी को सांस लेने में परेशानी होने लग गई थी। वह जोर से कहने लगी थी कि उसे सांस नहीं आ रही है। साध्वी को अस्पताल ले जाया गया, तब साध्वी बार-बार कह रही थीं कि पापा मुझे न्याय दिला देना। अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी के हाथों के नाखून नीले पड़ चुके थे। प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने साध्वी को मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या खाने में जहर दिया गया था? पुलिस की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने आश्रम में कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाए। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैम्पल भी लिए गए हैं।

3. कम्पाउण्डर देवी सिंह : साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले कम्पाउण्डर देवी सिंह का कहना है कि उसने कोई भी ज​हरीला इंजेक्शन नहीं लगाया था। वह कई सालों से उनके परिवार को जानता था और पहले भी कई बार उपचार करने के लिए आश्रम में आ चुका था। उसका कहना है कि इंजेक्शन सामान्य प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए थे। हालांकि, एफएसएल जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि मौत का कारण इंजेक्शन का रिएक्शन था या नहीं। इसके लिए पुलिस ने विसरा को जांच के लिए एफएसएल भेजा है। इसकी जांच रिपोर्ट दो तीन दिन में मिलने की संभावना है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि साध्वी प्रेम बाईसा को क्या बीमारी थी और कौन-कौन सी दवाई दी गई थी। जो इंजेक्शन लगाए थे उनकी मात्रा कितनी थी।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत को लेकर बड़ा खुलासा, कंपाउंडर ने किया था ऐसा काम, यहां जानें
जोधपुर
Sadhvi Prem Bais, death of Sadhvi Prem Bais, suspicious death of Sadhvi Prem Bais, Sadhvi Prem Bais date news, Sadhvi Prem Bais latest news, Sadhvi Prem Bais update news, Sadhvi Prem Bais breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा डेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेकिंग न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Sadhvi Prem Baisa: अब FSL रिपोर्ट से खुलेगा साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का राज, पिता सहित इन 3 लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही जांच
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sadhvi Prem Baisa: ‘तेज चीखने की आई आवाज फिर…’, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर चश्मदीद ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Sadhvi Prem Baisa, death of Sadhvi Prem Baisa, suspicious death of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death news, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa last message, Jodhpur news, Rajasthan news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा मौत न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा लास्ट मैसेज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

राजस्थान से गुजरने वाली इन 16 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत, जानें कब तक लागू रहेगी नई व्यवस्था

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में मथानिया-सोयला की एक हरी मिर्च की 5000 रुपए कीमत, दूसरे राज्यों में भेजी स्मैक व एमडी ड्रग्स

5000 की एक हरी मिर्च: मथानिया में छिपाया नशे का जहर, पत्रिका फोटो
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: क्या साध्वी प्रेम बाईसा को दाल के जरिए दिया गया जहर ? पीते ही चीखने लगी, हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Sadhvi Prem Baisa suspicious death, murder of Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death latest news, Sadhvi Prem Baisa death update news, Sadhvi Prem Baisa today news, Sadhvi Prem Baisa breaking news, साध्वी प्रेम बाईसा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत, साध्वी प्रेम बाईसा संदिग्ध मौत, साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर, साध्वी प्रेम बाईसा मौत लेटेस्ट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा मौत अपडेट न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा टुडे न्यूज, साध्वी प्रेम बाईसा ब्रेकिंग न्यूज
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा के ड्राइवर का बड़ा खुलासा… कैसे बिगड़ी तबीयत? SIT ने खंगाले बाथरूम

Sadhvi Prem Baisa
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.