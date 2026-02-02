जोधपुर में मथानिया-सोयला की एक हरी मिर्च की 5000 रुपए कीमत, दूसरे राज्यों में भेजी स्मैक व एमडी ड्रग्स

बस चालक ने दूसरे स्टॉफ से पार्सल खुलवाया तो ऊपर सामान्य हरी मिर्च थी, लेकिन नीचे रखी हरी मिर्च में लंबा कट नजर आया। जब मिर्च को खोलकर देखा तो चालक और स्टाफ के होश उड़ गए। मिर्च के अंदर सिल्वर फॉइल में लिपटे ड्रग्स के छोटे-छोटे टुकड़े भरे हुए थे। एक मिर्च में तीन से चार पुड़ियां थी। आशंका है कि वह स्मैक या एमडी ड्रग्स थी। स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक बस अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक अज्ञात व्यक्ति पार्सल लेकर मौके से फरार हो गया।