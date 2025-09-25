युवक को मसाज कर रही थी युवती, अचानक आ पहुंचे तीन युवक और फिर जो हुआ… सोचा नहीं था

Jaipur: राजधानी जयपुर की पूर्व पुलिस ने मसाज के नाम पर ठगने वाली एक गैंग को काबू किया है। गैंग के सदस्यों को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी ने किसी तरीके से अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप पर रखते थे। फर्जी साईट का सहारा लेकर एस्कॉर्ट चाहने वालों को तलाश करते और फिर जैसे ही कोई ग्राहक आता उससे मारपीट कर लूटपाट करते। अधिकतर लोग शर्म के कारण पुलिस तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन जब इसी तरह से कानसिंह नाम के एक ग्राहक को लूटा-पीटा गया तो वह पुलिस तक पहुंचा और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। फिलहाल दो आरोपी पकड़े गए हैं और अन्य को तलाश किया जा रहा है।
डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने बताया कि इलाक में स्थित एक होटल में कानसिंह नाम के एक युवक ने इस तरह की शिकायत की थी। उनका कहना था कि होटल में गूगल सर्च के बाद एक युवती को मसाज के नाम पर बुलाया गया था। पांच हजार रुपए में डील तय हुई थी। युवती होटल के कमरे में पहुंची और वहां उसके साथ तीन युवक और आ गए। उनका कहना था कि वे युवती को छोड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने पांच हजार रुपए लिए। उसके बाद भी तीनों युवक वहां से नहीं गए।
तीनों युवकों ने कानसिंह को पीटा और कहा कि पांच हजार रुपए और दे नहीं तो और पिटाई होगी। कानसिंह ने विरोध किया तो उसका फोन और करीब बारह हजार रुपए लूटकर चारों लोग वहां से फरार हो गए। कानिंसंह ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी और बाद में पुलिस पहुंची।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और गैंग के दो बदमाश सुमित और आकाश को अरेस्ट कर लिया। जानकारी सामने आई कि ये लोग पूरी गैंग बनाकर काम करते हैं। एक टीम सोशल मीडिया पर नजर रखती है। जैसे ही गूगल सर्च के जरिये कोई व्यक्ति संपर्क में आता है। उसे फंसाने और लूटने का काम शुरू हो जाता है। युवती और अन्य बदमाशों को तलाश किया जा रहा है।