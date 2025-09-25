युवक को मसाज कर रही थी युवती, अचानक आ पहुंचे तीन युवक और फिर जो हुआ… सोचा नहीं था

Jaipur: राजधानी जयपुर की पूर्व पुलिस ने मसाज के नाम पर ठगने वाली एक गैंग को काबू किया है। गैंग के सदस्यों को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी ने किसी तरीके से अपनी वेबसाइट को गूगल पर टॉप पर रखते थे। फर्जी साईट का सहारा लेकर एस्कॉर्ट चाहने वालों को तलाश करते और फिर जैसे ही कोई ग्राहक आता उससे मारपीट कर लूटपाट करते। अधिकतर लोग शर्म के कारण पुलिस तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन जब इसी तरह से कानसिंह नाम के एक ग्राहक को लूटा-पीटा गया तो वह पुलिस तक पहुंचा और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। फिलहाल दो आरोपी पकड़े गए हैं और अन्य को तलाश किया जा रहा है।