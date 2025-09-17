फेसबुक, दोस्ती, वीडियो कॉल और 64 साल के बुजुर्ग के फार्म हाउस पर पहुंची लड़कियां… फिर हुआ हैरान करने वाला खेल

रेणुका ने सुबिता की बेटी और एक अन्य युवती को को रामकरण के फार्महाउस पर मिलने के लिए भेजा। जैसे ही वह वहां पहुंची, रेणुका कुछ अन्य लोगों के साथ वहां आ गई। उन्होंने बुजुर्ग को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और उनसे एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन और ₹25,000 नकद छीन लिए। इसके बाद, उन्होंने एक स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर रेणुका के खाते में ₹12.90 लाख ट्रांसफर करा लिए।