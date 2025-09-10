लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवर चोरी कर घर से निकल गई पत्नी, फिर भी पति ने नहीं कराया मुकदमा… जानें पूरा मामला

Husband Wife News: जयपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी की चोरी पर पर्दा डालते हुए उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। ताकि पुलिस उसे तलाश कर ले, लेकिन गिरफ्तारी से बच जाए। जबकि वह अपना ही घर साफ कर गई और पति के लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवर साफ कर निकल गई। पुलिस ने भी मामला चोरी की जगह मिसिंग यानी गुमशुदगी में दर्ज किया है। जांच ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस कर रही है।
दर्ज मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में रहने वाले सूरज नाम के एक युवक ने मामला दर्ज कराया है। उसने पुलिस को सूचना दी कि वह काम से बाहर गया था, वापस घर लौटा तो पत्नी वहां नहीं थी। उसकी तलाश की लेकिन नहीं मिली, आसपास लोगों से पूछा और उसे फोन भी किया लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद अलमारी खोली तो वहां सामान बिखरा पड़ा था। उसे शक हुआ कि उसके द्वारा बचत किया गया पैसा गायब है।
उसने अलमारी में सामान चैक किया तो सोने के जेवर , चांदी के करीब एक किलो वजन के जेवर और करीब दो लाख रुपए गायब थे। उसने पत्नी की तलाश काफी जगहों पर की लेकिन बात नहीं बनी। बाद में वह पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को सारी सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल जारी की है।