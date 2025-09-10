लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवर चोरी कर घर से निकल गई पत्नी, फिर भी पति ने नहीं कराया मुकदमा… जानें पूरा मामला

Husband Wife News: जयपुर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी की चोरी पर पर्दा डालते हुए उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। ताकि पुलिस उसे तलाश कर ले, लेकिन गिरफ्तारी से बच जाए। जबकि वह अपना ही घर साफ कर गई और पति के लाखों रुपए कैश और लाखों के जेवर साफ कर निकल गई। पुलिस ने भी मामला चोरी की जगह मिसिंग यानी गुमशुदगी में दर्ज किया है। जांच ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस कर रही है।