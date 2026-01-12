12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Kite Festival 2026: जलमहल की पाल पर होगा काइट फेस्टिवल, मिलेगी फ्री पतंगे और पारंपरिक व्यंजन, CM और डिप्टी CM होंगे शामिल

Rajasthan Tourism Kite Festival: राजस्थान सरकार हर साल काइट फेस्टिवल का आयोजन करती है। 2026 में यह भव्य उत्सव 14 जनवरी को जयपुर के जलमहल की पाल पर आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 12, 2026

Kite-Festival-2026

फाइल फोटो: पत्रिका

International Kite Festival Jaipur 2026: राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राजस्थान सरकार हर वर्ष काइट फेस्टिवल का आयोजन करती है। 2026 में ये उत्सव और भी भव्य रूप में आयोजित होगा। इस बार 14 जनवरी 2026 को काइट फेस्टिवल जलमहल की पाल पर आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल होंगे।

इस बार क्या होगा खास?

काइट फेस्टिवल 2026 सिर्फ एक पारंपरिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजस्थान के इवेंट-बेस्ड टूरिज़्म का प्रमुख ब्रांड बन चुका है। इस उत्सव में पर्यटकों को कई तरह की आकर्षक एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। जिसमें पतंग बनाने का लाइव प्रदर्शन, उड़ती हुई अलग-अलग डिजाइन की पतंगों समेत कई एक्टिविटी शामिल होगी।

राजस्थान पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। ये फेस्टिवल टूरिस्ट को खास एक्सपीरियंस देगा। इसमें विदेशी पर्यटकों के लिए निःशुल्क पतंगे वितरित की जाएंगी और साथ ही वे ऊंटगाड़ी की सवारी का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा पारंपरिक व्यंजनों का भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

हवामहल पर होगी भव्य आतिशबाजी

कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत शाम 6:30 बजे लालटेन उत्सव से होगी। इसके बाद हवामहल पर भव्य आतिशबाजी होगी। यह आतिशबाजी काइट फेस्टिवल का शानदार और यादगार समापन करेगी।

टूरिज़्म इवेंट बना काइट फेस्टिवल

ये फेस्टिवल राजस्थान के लिए एक प्रमुख टूरिज़्म इवेंट बन चुका है, जो हर साल बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। काइट फेस्टिवल 2026 एक बार फिर राजस्थान की पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करेगा। इस भव्य आयोजन को राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन जयपुर, जयपुर नगर निगम, और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का भी सहयोग है।

ये भी पढ़ें

Chittorgarh: 11 देशों से आएगा डिजिटल मायरा, 151 गांव बनेंगे साक्षी; 20 बीघा जमीन पर बनाई गोकुल’ जैसी गोशाला
चित्तौड़गढ़
प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 03:32 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Kite Festival 2026: जलमहल की पाल पर होगा काइट फेस्टिवल, मिलेगी फ्री पतंगे और पारंपरिक व्यंजन, CM और डिप्टी CM होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Literature Festival: 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, देख लें गेस्ट लिस्ट

जयपुर

राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान: उद्योगों के लिए खुशखबरी, MSME, हस्तशिल्प क्षेत्र को 58 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी

MSME Handicrafts
जयपुर

Kite Festival: पतंगों का महाउत्सव, दिन में रंगीन आसमान, रात को लालटेन और आतिशबाज़ी की चमक

जयपुर

Cyber Security: राजस्थान में साइबर सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, बनेगा R4C सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

cyber security
जयपुर

राजस्थान में सोलर ऊर्जा तेजी से बढ़ी, पवन ऊर्जा की रफ्तार धीमी, सरकार से मदद की मांग

Wind Energy
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.