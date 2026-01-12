Kite Festival 2026: जलमहल की पाल पर होगा काइट फेस्टिवल, मिलेगी फ्री पतंगे और पारंपरिक व्यंजन, CM और डिप्टी CM होंगे शामिल

ये फेस्टिवल राजस्थान के लिए एक प्रमुख टूरिज़्म इवेंट बन चुका है, जो हर साल बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। काइट फेस्टिवल 2026 एक बार फिर राजस्थान की पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करेगा। इस भव्य आयोजन को राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन जयपुर, जयपुर नगर निगम, और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का भी सहयोग है।