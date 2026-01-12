आपकी बात: तेज रफ्तार से होने वाले हादसो पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

बुरी आदतों में सुधार करें

तेज रफ्तार गाड़ियों से जानलेवा हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सड़कों पर चलने में डर लगने लगा है। शराब पीकर तेज म्यूजिक के साथ ओवरस्पीड में गाड़ी दौड़ाना युवाओं का जानलेवा शौक बनता जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन को सिर्फ जुर्माना राशि मानना भी एक बड़ा कारण है। तेज रफ्तार हादसों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सख्त ई-चालान के साथ मोबाइल के उपयोग पर कड़ी पाबन्दी लगनी चाहिए। सड़क इंजीनियरिंग में सुधार कर गति सीमा का स्पष्ठ रूप से पालन करना जरुरी है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली