आपकी बात: तेज रफ्तार से होने वाले हादसो पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

रडार सिस्टम से निगरानी बढ़े
सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों की अनुपालना, डिफेंसिव ड्राइविंग का संकल्प और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। वाहनों की अलग-अलग गति अनुसार लेन व्यवस्था का कानून, हाईवे पर स्पीड कैमरे और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू करनी चाहिए। रडार सिस्टम लगाकर निगरानी बढ़ाना, जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाना, मोबाइल पर बात करने वालों को पकड़ना जैसे कार्य यातायात पुलिस लगातार करे। कानून का उल्लघंन करने वाले चालकों पर चालान और कठोर दंड का प्रावधान करने से हादसों पर अंकुश लगा सकेंगे। - शिवजी लाल मीना, जयपुर
जिम्मेदार ड्राइविंग की आदत अपनाएं
तेज रफ से होने वाले हादसों पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करना चाहिए। नशे में वाहन चलाने पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही सड़क सुरक्षा शिक्षा, स्पीड कैमरे, जागरूकता अभियान और जिम्मेदार ड्राइविंग की आदतें अपनाकर जानलेवा दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। - इशिता पाण्डेय, कोटा
नियमित पुलिस गश्त हो
तेज रफ्तार से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त गति सीमा लागू करना पहला कदम है। स्पीड कैमरे व चालान व्यवस्था मजबूत करके कानून का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। सड़क पर स्पष्ट संकेतक लगाना और नियमित ट्रैफिक पुलिस गश्त जरूरी है। साथ ही जनजागरूकता अभियान, स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा, नशे में वाहन चलाने पर कठोर कार्रवाई तथा सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा देकर दुर्घटनाएं काफी हद तक कम की जा सकती हैं। - डॉ. अभिनव शर्मा, झालावाड़
सख्ती और तकनीक दोनों अपनाएं
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवा कर हादसों को रोका जा सकता है। ओवरस्पीडिंग पर कड़े जुर्माने लगें। ट्रैफिक पुलिस को आधुनिक उपकरण मिलें। स्पीड कैमरे, राडार गन और डिजिटल चालान व्यवस्था लागू हो। सख्ती और तकनीक साथ आएंगे तभी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे पर निश्चित दूरी पर सीसीटीवी और चेक पोस्ट लगाए जाएं। इससे वाहनों की निगरानी हो सके और ओवरस्पीड करने वालों को तुरंत रोका जा सके। साइन बोर्डों पर गति सीमा और दंड स्पष्ट लिखे जाएं ताकि चालकों में जागरूकता बढ़े। - सुरेश मांजू, फलोदी
जीवन का महत्त्व समझें
जो व्यक्ति तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं वे अमूल्य जिंदगी का महत्त्व नहीं समझते हैं और कुछ पल की जल्दबाजी करके अपना अमूल्य जीवन को खो देते हैं। लोगों को यह समझना होगा कि उनका जीवन बहुत मूल्यवान है जिसको इस तरह की लापरवाही में नहीं गंवाना चाहिए। वाहन चलाते समय उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर पर उनका परिवार इंतजार कर रहा है और यह भी हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखना चाहिए कि दुर्घटना से देर भली। - महेंद्र कुमार, बाड़मेर
बुरी आदतों में सुधार करें
तेज रफ्तार गाड़ियों से जानलेवा हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सड़कों पर चलने में डर लगने लगा है। शराब पीकर तेज म्यूजिक के साथ ओवरस्पीड में गाड़ी दौड़ाना युवाओं का जानलेवा शौक बनता जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन को सिर्फ जुर्माना राशि मानना भी एक बड़ा कारण है। तेज रफ्तार हादसों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सख्त ई-चालान के साथ मोबाइल के उपयोग पर कड़ी पाबन्दी लगनी चाहिए। सड़क इंजीनियरिंग में सुधार कर गति सीमा का स्पष्ठ रूप से पालन करना जरुरी है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली
व्यक्तिगत जागरूकता जरूरी
आज सड़क दुघर्टनाओं में वृद्धि हो रही है इसका कारण तेज गति से वाहन चलाना है। दुर्घटना के ज्यादातर मामलों में तेज गति ही रहती आयी है इसलिए जरूरी है कि वाहन को नियंत्रित गति सीमा में चलाए साथ ही वाहन चलाते समय नशे में न रहें। यदि व्यक्ति स्वयं नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में कमी आ सकती है। - साजिद अली, इंदौर
लाइसेंस निलंबन व वाहन जब्त हो
यातायात पुलिस को जब भी कोई व्यक्ति तेज गति से वाहन ड्राइव करता हुआ मिले तो उसका लाइसेंस निलंबन करके वाहन जब्त करें। इसके साथ ही जब कभी माता-पिता या परिवारजनों को यह सूचना मिले कि उनके घर का सदस्य बहुत तेज गति से वाहन चलाता है तो वे उसे समझाए अन्यथा वाहन प्रयोग पर पूर्णतया पाबंदी लगाएं। सर्दियों के मौसम में घना कोहरा होने के कारण लोगों को दिखाई नहीं देता इसलिए वाहन की रफ्तार कम रखें। - प्रियव्रत चारण, जोधपुर
ऑनलाइन चालान की कार्रवाई हो
हाइवे और सड़कों पर तेज स्पीड की सीमाएं तय होनी चाहिए और उल्लंघन होने पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई होनी चाहिए। अनेक सड़कों पर अंधे मोड़ और साइन बोर्ड की कमी से भी घटनाएं होती हैं उन्हें ठीक करना चाहिए। नए वाहनों में लगने वाली चकाचौंध वाली लाइट भी प्रतिबंधित होनी चाहिए। यातायात नियमों के उल्लघंन पर होने वाली कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो न कि मात्र टारगेट पूरा करने के लिए। - अभय आचार्य, विदिशा
लगातार वाहन चलाने से बचें
तेज रफ्तार से होने वाले हादसे तभी रुकेंगे जब वाहन चालक पूरी सतर्कता से गाड़ी चलाएं। लगातार बिना रुके और शराब के सेवन के बाद वाहन न चालएं। तकनीकी खराबी वाले वाहनों का प्रयोग ना हो, भीड़-भाड़ वाले स्थानों या मानव बस्तियों के पास गाड़ी नियंत्रित गति से चलानी चाहिए। - संजय डागा, इंदौर
लाइसेंस निरस्त किया जाए
तेज रफ्तार से होने वाले हादसों पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब सभी प्रकार के वाहनों में स्पीड गवर्नर (गति सीमित करने वाला उपकरण) लगाए जाने को अनिवार्य किया जाए। साथ ही कुछ अन्य तरीकों जैसे तेज रोशनी वाले बल्बों के लगाए जाने को प्रतिबंधित करना, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का लाइसेंस निरस्त करना, प्रेशर हार्न लगे वाहनों को जब्त करना तथा तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर भारी जुर्माना लगाने के उपाय सड़क हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं। - वसंत बापट, भोपाल
त्वरित कार्रवाही जरूरी
तेज रफ्तार पर अंकुश ही तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को रोक सकता है। यातायात के नियमों के पालन से एवं सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने से भी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। तेज रफ्तार वाले वाहनों पर त्वरित कार्यवाही के लिए यातायात पुलिस को ऐसा कोई सिस्टम विकसित करना चाहिए जिससे चालानी कार्यवाही तुरंत हो सके। नशा करके वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही होना चाहिए। - ललित महालकरी, इंदौर