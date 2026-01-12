Kite Festival: पतंगों का महाउत्सव, दिन में रंगीन आसमान, रात को लालटेन और आतिशबाज़ी की चमक

पर्यटन आयुक्त रूकमणी रियाड़ ने बताया कि यह उत्सव दो दशकों से निरंतर आयोजित हो रहा है और आज यह राज्य के इवेंट-बेस्ड टूरिज़्म का एक मजबूत ब्रांड बन चुका है। यह आयोजन न केवल देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाता है।

उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, उत्सव का पहला चरण सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जलमहल की पाल, आमेर रोड पर आयोजित होगा। ऐतिहासिक जलमहल की पृष्ठभूमि में रंग-बिरंगी पतंगें आसमान में अद्भुत दृश्य रचेंगी। यहां लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पतंग प्रदर्शनी, लाइव पतंग निर्माण और फैंसी पतंग उड़ाने का विशेष प्रदर्शन भी होगा।

पर्यटकों के लिए पारंपरिक व्यंजनों का निःशुल्क वितरण, विदेशी सैलानियों को मुफ्त पतंगें तथा ऊंटगाड़ी की सवारी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।