जयपुर

Jaipur Literature Festival: 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, देख लें गेस्ट लिस्ट

19th Edition Of JLF: आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास मौका है, जहां वे दुनियाभर के प्रतिष्ठित लेखकों, कवियों, और विद्वानों से मिल सकते हैं।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 12, 2026

File Photo: Patrika

JLF 2026: राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में इस साल 15 जनवरी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का 19वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है।

ये आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास मौका है, जहां वे दुनियाभर के प्रतिष्ठित लेखकों, कवियों, और विद्वानों से मिल सकते हैं। इस फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं और साहित्य प्रेमी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं।

300 सेशन और 500 से ज्यादा होंगे स्पीकर

इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कुल 300 से अधिक सत्र होंगे और 500 से ज्यादा वक्ता इसमें शामिल होंगे। ये सत्र साहित्य, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, और कला जैसे विषयों पर आधारित होंगे। दुनियाभर के जाने-माने लेखक और विशेषज्ञ इन सत्रों में भाग लेंगे।

जानें गेस्ट लिस्ट

इस बार फेस्टिवल में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें सुधा मूर्ति (लेखिका), वीर दास (हास्य अभिनेता), विश्वनाथन आनंद (शतरंज खिलाड़ी), अर्चना शर्मा (वैज्ञानिक), और अरविंद सुब्रमण्यन (पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार) जैसी प्रसिद्ध शख्सियतें शामिल हैं। इसके अलावा, नोबेल पुरस्कार विजेता एस्तेर डुफलो और आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर भी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सेशन होटल क्लार्क्स आमेर में होंगे, जिनमें फ्रंट लॉन, चारबाग, सूर्य महल, दरबार हॉल और बैठक जैसे स्थान शामिल हैं। फेस्टिवल का उद्घाटन 15 जनवरी को होगा और 19 जनवरी तक यह विभिन्न सत्रों के साथ चलेगा।

Updated on:

12 Jan 2026 04:20 pm

Published on:

12 Jan 2026 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Literature Festival: 15 जनवरी से शुरू होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, देख लें गेस्ट लिस्ट

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

