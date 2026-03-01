एलपीजी गैस की कमी के आरोपों पर मदन राठौड़ का जवाब, बोले- देश में गैस-तेल की कोई कमी नहीं

संसदीय कार्य मंत्री किरण रीजीजू ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और उनके नेता राहुल गांधी सुधरने को तैयार नहीं हैं। रीजीजू ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संसद परिसर में गिलास और थाली लेकर नाटक कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान खींच सकें, लेकिन जनता सब देख रही है और ऐसे व्यवहार से सत्ता में आना संभव नहीं है।