कर्मचारियों के वेतन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान, सेवा क्षेत्र को ब्याज में राहत

आदेशानुसार पात्र टेक्सटाइल इकाइयों को कर्मचारियों के सकल मासिक वेतन का 50 प्रतिशत तक पे-रोल सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 8 हजार रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिमाह होगी। यह प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक मिलेगा। इसके लिए इकाई को निर्धारित न्यूनतम रोजगार सीमा से कम से कम 2.5 गुना अधिक रोजगार सृजित करना होगा। साथ ही कर्मचारी स्थायी पे-रोल पर हों, ईपीएफ या ईएसआइ में पंजीकृत हों और राजस्थान के निवासी होना अनिवार्य होगा।