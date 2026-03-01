जेजेएम घोटाला: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल समेत 4 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

एसीबी के अनुसार न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में एसीबी की टीमें विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती है, तो न्यायालय से आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।