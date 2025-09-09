दूसरे लड़के से बात करने की सजा देने के लिए खेतों में ले गया प्रेमी, मुंह में घास ठूंसी और फिर…

पुलिस ने बताया कि 19 साल की एक युवती का शव जंगल से बरामद हुआ। उसके गले पर कसने जैसे निशान भी दिखे। उससे संबंध रखने वाले युवक बंटी के बारे में जानकारी मिली तो उसे काबू किया गया। पता चला कि दोनों करीब तीन-चार साल से रिलेशन में थे। युवती की बहन ने दोनों की शादी कराने का प्रयास भी किया लेकिन बात नहीं बन सकी। उसके बाद कुछ दिन पहले बंटी पढ़ाई के लिए जयपुर चला आया और इस बीच युवती किसी दूसरे युवक के संपर्क में आ गई। इस दौरान वह बंटी के संपर्क में भी रही।