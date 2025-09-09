Patrika LogoSwitch to English

दूसरे लड़के से बात करने की सजा देने के लिए खेतों में ले गया प्रेमी, मुंह में घास ठूंसी और फिर…

lover Kills Girlfriend In Jhunjhunu: पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है।

झुंझुनू

Jayant Sharma

Sep 09, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Crime News: झुंझुनूं जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक युवती की उसके प्रेमी ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह चुपके से किसी दूसरे युवक से बात करती थी। इसका पता उसके प्रेमी को लग गया तो उसने हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड के बाद धरने - प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच गुढ़ा थानाधिकारी राम मनोहर ठोलिया कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि 19 साल की एक युवती का शव जंगल से बरामद हुआ। उसके गले पर कसने जैसे निशान भी दिखे। उससे संबंध रखने वाले युवक बंटी के बारे में जानकारी मिली तो उसे काबू किया गया। पता चला कि दोनों करीब तीन-चार साल से रिलेशन में थे। युवती की बहन ने दोनों की शादी कराने का प्रयास भी किया लेकिन बात नहीं बन सकी। उसके बाद कुछ दिन पहले बंटी पढ़ाई के लिए जयपुर चला आया और इस बीच युवती किसी दूसरे युवक के संपर्क में आ गई। इस दौरान वह बंटी के संपर्क में भी रही।

उधर सोमवार को युवती का शव नजदीक के ही एक खेत में बुरी हालत में मिला। पुलिस का मानना है कि बंटी अपनी प्रेमिका युवती को खेत में ले गया। उसके बाद मुंह में घास ठूंसी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद से गुढ़ा इलाके में हंगामा मचा हुआ है। बंटी को हिरासत में ले लिया गया है।

Published on:

09 Sept 2025 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / दूसरे लड़के से बात करने की सजा देने के लिए खेतों में ले गया प्रेमी, मुंह में घास ठूंसी और फिर…

