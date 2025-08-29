साहब… गरीब औरत हूं, मुश्किल से भैंस खरीदी जो चोरी हो गई… मदद के नाम पर थानेदार ने एक साल तक किया दुष्कर्म, निलंबित

विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करने और जांच के नाम पर महिला को बार-बार बुलाया। वह अक्सर थाने के बाद कहीं बुलाता था। महिला का आरोप है कि एक साल के दौरान चोरी की जांच के नाम पर कई बार थानेदार ने उसे बुलाया और उसका फायदा उठाकर कई बार दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले के बारे में जब महिला का सब्र जवाब दे गया तो वह सीधे एसपी से मिली। एसपी विकास सांगवान ने अपने स्तर पर जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। उसके बाद थानेदार के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। एफआईआर दर्ज होते ही थानेदार को निलंबित कर दिया गया है।