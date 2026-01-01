पुराना अस्पताल भवन में सैटेलाइट हॉस्पिटल तो मदर लैब में होंगी 1200 जांचें

जिला अस्पताल परिषर में मदर-हब-स्पोक मॉडल के तहत मदर लैब का निर्माण किया जा रहा है। जहां एक ही छत के नीचे 1200 प्रकार की जांचें हो सकेंगी। जिनमें विटामिन, हार्मोन, कैंसर, कॉलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, एचआईवी, सिकल सेल एनिमिया, डिप्थीरिया, थायराइड, गेस्ट्रिक प्रॉब्लम, यूरिन कम्प्लीट प्रोफाइल के अलावा किडनी और लिवर से जुड़े से जुड़ी सभी बीमारियों की जांच की सुविधा लोगों को मिलेगी। देखा जाए तो अभी जिला अस्पताल में 45 प्रकार की ही जांचें हो पा रही हैं। मदर लैब के प्रारंभ होने के कारण गंभीर रोग से पीडि़त मरीजों को जांच कराने जयपुर-आगरा की दौड़ नहीं लगाने होगी। लैब के मार्च-फरवरी तक प्रारंभ होने के आसार हैं। लैब प्रारंभ होने के बाद मरीजों को रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिल सकेंगी। यह मॉडल निजी कंपनियों के सहयोग से लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च गुणवत्ता वाली जांच सुविधाएं पहुंचाना है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हों।