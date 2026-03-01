रोडवेज बस से टकराई अनियंत्रित कार, एक की मौत

अजमेर जिले के विजय नगर निवासी बस चालक नंदलाल ने बताया वह धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा था। तभी मनियां थाने के सामने दाई ओर से एक कार बहुत तेज रफ्तार में आगरा की ओर से आई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए बस से टकरा गई। जिसमें खुद बस चालक और परिचालक घायल हो गए। मनियां थाना प्रभारी नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। जिसमें सुमित पुत्र हप्पू, बंटू जाटव, मन्नू जाटव, भोला एवं अंकित पुत्र गोपाल शामिल हैं। जिन्हें लोगों के सहयोग से मनियां सीएचसी पहुंचाया गया। जिसमें से दो युवकों की हालत ज्यादा गंभीर थी, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अंकित पुत्र गोपाल सक्सेना उम्र करीब 18 वर्ष निवासी बगदा जिला आगरा उत्तर प्रदेश की इलाज के दौरान मौत हो गई।