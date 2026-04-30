Dholpur: नेग के रुपयों को लेकर भिड़ गए दूल्हा-दुल्हन के घरवाले, लाठी-डंडों से कर दी पिटाई, 5 घायल

Rajasthan News: धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के चन्दीलपुरा गांव में एक शादी समारोह के दौरान नेग की राशि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यह मामूली सा विवाद जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया। जानकारी के अनुसार चंदीलपुरा निवासी पंजाब सिंह के घर उनकी बेटी की शादी हो रही थी, जहां नेग की राशि को लेकर दोनों पक्षों (दूल्हा-दुल्हन) में तनाव बढ़ गया।