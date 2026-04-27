Rajasthan : IAS बेटे ने सोशल मीडिया पर दिखाई रील, तो रिटायर्ड पिता ने खेतों में उगा दी शिमला मिर्च, मिल चुके कई पुरस्कार

काडूराम बताते हैं कि पॉली हाउस में चेरी टमाटर की पैदावार भी खूब हो रही है, जिसे अलवर के अलावा दिल्ली, जयपुर सहित दूसरे शहरों में भेजे रहे हैं। सामान्य टमाटर जहां 10 से 20 रुपए किलो के भाव में बिकते हैं, वहीं चेरी टमाटर 150 रुपए से 200 रुपए तक बिक रहे हैं। इसमें सामान्य टमाटर से ज्यादा खटास होती है। क्वालिटी भी बेहतर है। इस पैदावार से एक ओर जहां समय का बेहतर सरुपयोग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम लागत में अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वे बताते हैँ कि शिमला मिर्च व चेरी टमाटर की देखभाल के लिए कृषि क्षेत्र से जुडे़ विशेषज्ञ रखे हुए हैं, बहुत से किसानों को रोजगार भी मिल रहा है। पैदावार के लिए जैविक खेती को अपनाते हैं।