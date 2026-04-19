Success Story: किराना व्यवसायी की बेटी ने रचा इतिहास, नमिता बनीं डूंगला की पहली महिला RAS

चित्तौड़गढ़। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है…। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है डूंगला कस्बे की होनहार बेटी नमिता मेहता ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी आरएएस-2024 के अंतिम परिणामों में नमिता ने प्रदेशभर में 198वीं रैंक हासिल कर चित्तौड़गढ़ जिले का गौरव बढ़ाया है। नमिता की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को खुशियों से भर दिया है, बल्कि वे कस्बे की पहली महिला आरएएस अधिकारी बनकर मिसाल पेश की है।