चित्तौड़गढ़: पाडन पोल झरने के पास मिली युवती की लाश, पत्थर से कुचला सिर, बॉडी पर नहीं थे कपड़े

चित्तौड़गढ़। शहर में किले के पहले दरवाजे पाडन पोल के निकट झरने वाले रास्ते के पास पहाड़ी जंगल में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात युवती की निर्वस्त्र लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका का सिर पत्थर से कुचला हुआ था और शव करीब तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। वहीं वारदात से पहले दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त की जा रही है।