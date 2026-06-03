चित्तौड़गढ़: सांवलिया सेठ के दरबार में अनोखी आस्था, संकट टला तो भक्त ने चढ़ाई चांदी की हथकड़ी

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के प्राकट्य स्थल सांवलिया जी मंदिर में मंगलवार को एक श्रद्धालु पहुंचा और उसने मंदिर मंडल के पदाधिकारियों को करीब 50 ग्राम चांदी से निर्मित एक हथकड़ी सौंपी। इस अजीबोगरीब उपहार को देखकर एकबारगी वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पूछताछ में भक्त ने अपनी पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि वह किसी कानूनी मामले में फंस गया था और उसके जेल जाने की पूरी आशंका थी। संकट की इस घड़ी में उसने सांवरिया सेठ से मन्नत मांगी कि यदि वह इस मुसीबत से बच गया, तो भगवान को हथकड़ी चढ़ाएगा।