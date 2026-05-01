सीईसी सदस्य ने चंबल नदी के बजरी खनन क्षेत्र का लिया जायजा

धौलपुर. राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा पर बह रही चंबल नदी किनारे घाटों पर बड़े स्तर पर अवैध बजरी खनन, परिवहन और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पहुंच रहे नुकसान को लेकर शुक्रवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल धौलपुर पहुंचे। उन्होंने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, एसपी विकास सांगवान, डीएफओ वी.चेतन कुमार और वाइल्ड लाइफ डीएफओ डॉ.आशीष व्यास समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ली। सीईसी सदस्य गोयल ने बाद में धौलपुर और एमपी सीमा पर चंबल नदी के घाटों का स्टीमर से अधिकारियों के साथ बारीकी से निरीक्षण किया। विशेषकर जहां से अवैध बजरी खनन की निकासी होती है। सदस्य ने करीब एक घंटे तक चंबल नदी क्षेत्र में जायजा लिया। इसके बाद वह मध्यप्रदेश के पड़ोसी जिले मुरैना को रवाना हो गए।