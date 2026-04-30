दो साल से फरार 20 हजार का इनामी आरोपित गुजरात से पकड़ा

बता दें कि गिरफ्तार आरोपी अमरदास उर्फ अमृतदास पुत्र मुरारीलाल, निवासी भिहानी थाना गोहद, जिला भिंड मप्र को 2018 में दौसा जिले के थाना रामगढ़ के पचवारा में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी 9 जनवरी 2024 को जिला कारागृह धौलपुर से फरार हो गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस ने लगातार उक्त व्यक्ति की तलाश में जुटी थी। आखिर में उसकी लोकेशन मिलने पर टीम गुजरात भेजा गया। जहां आरोपित को धरदबोचा।