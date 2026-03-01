खंडहर हो रही 500 साल पुरानी विरासत, जिम्मेदारों ने की आंखें बंद

dholpur, राजाखेड़ा. रियासत काल से ही आस्था का प्रतीक एवं वास्तुशिल्प कला का नायाब उदाहरण मेहतेकी धाम व सरोवर राजकीय उपेक्षा और देखरेख के अभाव में दयनीय हालत में पहुंच चुका है ।जिसके चलते अब यहां पर होने वाला जलझूलनी एकादशी महोत्सव व ठाकुरजी का जलविहार भी जल के अभाव में मात्र सांकेतिक ही होने लगा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा के चलते क्षेत्र की विरासत धीरे-धीरे खंडहर हो रही है। लोगों के अनुसार मेहतेकी हनुमान मंदिर व तालाब की स्थापना का कोई आधिकारिक दस्तावेज तो नहीं है, परंतु इसके स्थापत्य को देखते हुए यह माना जाता है कि इसका निर्माण रियासत काल से भी पहले लगभग 500 साल पूर्व होने दावा किया जाता है। एक परिवार चार पीडियों से इस मंदिर पर महंत का कार्य कर रही है। जिन्होंने बताया कि हनुमान मंदिर के साथ ही विशाल तालाब स्थापित था, जहां महिलाओं और पुरुषों के अलग-अलग घाटों के साथ आकर्षक विश्रांतों का भी निर्माण कराया गया था। जहां महिला एवं पुरुष पवित्र सरोवर में स्नान कर मंदिर के दर्शन प्राप्त करते थे। इन्हीं घाटों ओर विश्रांतों पर बारीक नक्काशी भी की गई है। सैकड़ों वर्ष तक इस तालाब से क्षेत्र का जलस्तर को स्थिर रखने में मददगार साबित होता रहा और जल संग्रहण का बड़ा केंद्र बना रहा। लेकिन आजादी के बाद से सरकारों की उपेक्षा इस तालाब पर भारी पडने लगी तो इसका महत्व भी कम होने लगा। तालाब के कैचमेंट एरिया में स्थापित हुई अनियमित कॉलोनिया व स्थानीय गांवों को जोडने के लिए गलत तरीके से बनाई सडकों ने यहां जलभराव को पूरी तरह रोक दिया। जिससे अब यह पवित्र सरोवर गंदे गड्ढे में तब्दील हो चुका है। अब लोग मिट्टी का खनन कर रहे हैं जिससे तालाब में जगह जगह गहरे गड्ढे होने से यह खतरनाक साबित हो रहा है।