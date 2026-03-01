परीक्षाफल देख खिले विद्यार्थियों के चेहरे, 87.52 प्रतिशत रहा दसवीं का परीक्षा परिणाम

कक्षा 10वीं के साथ कक्षा 5 और 8वीं का रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किया गया। जिसमें कक्षा 8वीं में इस वर्ष 28706 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जिसमें से ए ग्रेड हासिल करने वाले बच्चों की संख्या 3894 रही तो बी ग्रेड 15462 बच्चों ने प्राप्त की। इसके अलावा सी 7500, डी 23 और ई ग्रेड 1827 परीक्षार्थियों ने हासिल की, जबकि 291 बच्चों का रिजल्ट रोका गया। इसके अलावा कक्षा 5वीं की 29459 बच्चों ने परीक्षा दी। जिसमें ए ग्रेड केटेगरी 10748 बच्चों ने हासिल की। इसके अलावा बी ग्रेड 15642, सी ग्रेड 1397, ई ग्रेड 1672 हासिल की। इसके अलावा 386 बच्चों का रिजल्ट रोका गया। इस बार के रिजल्ट में सबसे बड़ी बात यह रही कि धौलपुर जिला दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट में राज्य भर में अंडर डाउन पांच जिलों में शामिल रहा।