एक्शन में डिस्कॉम…राजकीय कार्यालयों की बत्ती होगी गुल

बिजली बिल नहीं चुकाने वाले सरकारी कार्यालयों, नगर निकायों व विभागों के अब विद्युत कनेक्शन काटे जाएंगे। बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने अब सख्ती करना तय कर लिया है। इसके लिए विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। डिस्कॉम विभागों को बिजली बिल जमा कराने को लेकर नोटिस पर नोटिस दे चुका है, लेकिन राजकीय विभागों की तरफ से बिल जमा कराने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी राजकीय कार्यालयों को मिलाकर लगभग 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया चल रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा नगर परिषद 15.50 करोड़ रुपए का बिल है, तो जलदाय विभाग पर 5 करोड़ का बिजली का बिल है। जानकारी के अनुसार परिषद ने सालों से बिजली का बिल जमा ही नहीं कराया है। बिजली कंपनियां राजस्व घाटे को कम करने के लिए यह कार्रवाई कर रही है।