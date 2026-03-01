एनएच 44 की सर्विस लेन पर अतिक्रमण, पेट्रोलिंग पार्टी कर रही खानापूर्ति

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) समेत अन्य स्थलों पर बने अवैध कट और सर्विस लेन पर हो रहे गड्ढे और अव्यवस्थाओं को लेकर तीन दिन पहले जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, एसपी विकास सांगवान समेत एनएचएआइ प्रशासन के इंजीनियर व अन्य एजेंसियों के साथ जायजा लिया गया था। दावा किया कि अवैध कट बंद किए जाएंगे और सर्विस लेन पर खुले सर्विस सेंटर, पंचर जोडऩे, ढाबा की पार्किंग समेत अन्य कथित अतिक्रमणों को हटवाया जाएगा। लेकिन सोमवार को भी तस्वीर में खास बदलाव नहीं आया। शहर में सर्विस लेन पर दोनों तरफ भारी वाहन खड़े थे और जिससे सर्विस लेन पर अन्य वाहनों को निकलने में असुविधा हो रही थी। इसी तरह शहर से गुजर रहे हाइवों पर भी अमूमन यही दृश्य था। हालांकि, पुलिस प्रशासन का कहना है कि एनएचएआई को निर्देशित किया है और कट बंद करवाने के साथ अतिक्रमण भी हटवाएं जाएंगे। गौरतलब रहे कि बीते साल जिले में सडक़ हादसों में करीब 200 से अधिक लोग जान गवा चुके हैं।