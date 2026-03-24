Dholpur Accident: घर के बाहर खेल रही थी मासूम, एक पल में पिकअप ने छीनी जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम

घर के पास हुई इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी शोक का माहौल है। ग्रामीणों में इस हादसे को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन स्टार्ट करते समय आसपास ठीक से नहीं देखा, जिससे यह हादसा हो गया। मासूम बालिका होने के कारण वह वाहन की चपेट में आ गई और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया।