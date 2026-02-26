Jodhpur: जोधपुर पुलिस के नए ‘कप्तान’ शरत कविराज ने संभाली कुर्सी, बोले- सबसे पहले निशाने पर रहेंगे ऐसे अपराधी

पीछा करते हुए पुलिस राईकाबाग बैंक कॉलोनी पहुंची, जहां आरोपी ने वाहन खड़ा कर सर्किट हाउस के पीछे की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश कर लिया। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची। आरोपी ने सर्किट हाउस के मैनेजर के क्वार्टर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध रिवाल्वर बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।