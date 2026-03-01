धौलपुर: खेत में काम कर रही महिला को सांप ने डसा, परिजनों ने पकड़कर डिब्बे में किया बंद

बता दें कि पिछले साल सितंबर में अलवर जिले के तिजारा उपखंड के नीमली गांव में बिहार निवासी एक मजदूर को कमरे में सफाई करते समय सांप ने काट लिया था। सलीम का साथी मुस्ताक तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। इतना ही नहीं, उसने उस सांप को भी पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर लिया और अस्पताल लेकर पहुंचा था। ताकि डॉक्टर यह देख सकें कि सांप जहरीला है या नहीं और उसी हिसाब से इलाज किया जा सके।