पहली बार… सत्र प्रारंभ से पहले स्कूलों में पहुंची किताबें

जिले के राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने किताबें भेज दी हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। इन किताबों में मुख्य रूप से राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और महापुरुषों से संबंधित सामग्री को शामिल किया गया है। जिले के राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के लिए 10 लाख 65 हजार किताबों की डिमांड जिला शिक्षा विभाग ने की थी, जिसमें अभी तक 60 प्रतिशत यानी लगभग 6 लाख किताबें ही आ पाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी कक्षाओं की कुछ ही किताबें भेजी गई हैं। जिसमें शिक्षा विभाग का तर्क है कि नवीन सत्र जल्द प्रारंभ होने से समय कम मिल पाया। सत्र प्रारंभ होने के साथ जल्द से जल्द शेष किताबों को स्कूलों में भेज दिया जाएगा। जिला मुख्यालय में आने वाली इन किताबों को10 मार्च से वितरण किया जा रहा है और यह वितरण २५ मार्च तक चलेगा।