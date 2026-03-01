बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिल रहे सिलेंडर, लोग परेशान

शहर में घरेलू गैस की किल्लत कम नहीं हो रही। घरेलू सिलेंडर नहीं मिलने से जहां उपभोक्ता परेशान हैं वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से रेस्टोरेंट और होटल संचालन असमंजस की स्थिति में हैं, सिलेंडर नहीं मिलने से उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सिलेंडर बुकिंग कराने के बाद भी 15 दिनों तक सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पा रही। मलक पाड़ा निवासी योगेश अग्रवाल का कहना है कि उनकी बुकिंग 09 मार्च की है, जिसकी डिलेवरी आज तक नहीं मिली है। ऐसे में लगातार एलपीजी सिलेंडरों की खेप आ रही है तो गैस सिलेंडर आखिर कहां जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। गोदाम पर एजेंसी संचालक कोई ठोस जबाब नहीं दे रहे हैं।