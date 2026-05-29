Dholpur: शहर सीमा क्षेत्र के पास दो बाइपास का होना है निर्माण, जमीन के बदले जमीन प्रक्रिया से उलझा काम

उधर, बाइपास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन को सौंपी है। लेकिन नगर परिषद की हालत पहले ही पतली है। खास बात ये है कि बाइपास बजट घोषणा के चलते प्रशासनिक अधिकारी खासा माथापच्ची कर रहे हैं। वहीं, नगर परिषद के पास जमीन का संकट है और पूर्व में परिषद की ओर से चंबल परियोजना के 132 केवी जीएसएस निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करवाई थी लेकिन उसके बदले में परिषद का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह परियोजना के लिए लाइन डाली गई थी, उसमें भी परिषद को दूसरी एजेंसी से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे में अब बाइपास के लिए जमीन उपलब्ध करवाना ढेड़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है। करोड़ों की जमीन के बदले उतनी की कीमत जमीन संबंधित काश्तकार या भूमि मालिक को देनी होगी।