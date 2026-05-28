Dholpur: निजी जमीनों पर खर्च लाखों की राशि, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों की जांच में बड़ा खुलासा

जिला परिषद कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सैंपऊ में वित्तीय वर्ष 2014-2020 एवं 2022-23 के दौरान निजी खातेदारी भूमि पर सीसी और खरंजा निर्माण कार्य कराए गए थे। इन कार्यों को लेकर शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह कुशवाह ने परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसके बाद जांच कराई गई।जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत की ओर से कुल 25 निर्माण कार्य निजी खातेदारी भूमि पर कराए गए, जो नियमों के विपरीत पाए गए। जांच रिपोर्ट में इन कार्यों पर खर्च की गई राशि को राजकोष का दुरुपयोग मानते हुए संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर वसूली तय की गई है।