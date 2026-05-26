Dholpur: बीमारी पर वार…थमी जिले में कुपोषण की रफ्तार

महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी जिले में कुपोषण के दंश को खत्म नहीं किया जा पा रहा।कुपोषण के दंश से जिले के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र आज भी जूझ रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन ने सुपोषित बचपन जैसे नवाचारों और विशेष अभियानों की शुरुआत की थी, ताकि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म और पौष्टिक आहार फोर्टिफाइड मूंग दाल मिल सके, लेकिन सरकारों को लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी कुपोषण पर जीत नामुमकिन सी लग रही है। हां सरकारों के प्रयासों से कुपोषण की रफ्तार को थामने में जरूर कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी जिले के विभिन्न हिस्सों में गत वर्ष यानी 2025 तक 554 बच्चे अति कुपोषण के शिकार थे, तो वहीं 3159 बच्चे कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। देखा जाए तो यह आंकड़ा पिछले तीन सालों में संतोषजनक तो लगता है, लेकिन 9713 बच्चे अभी भी कुपोषण से जूझ रहे हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और वह तब जब कुपोषण को हराने तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लाखों करोड़ों रुपए इसके खात्मे पर बहा दिए गए।