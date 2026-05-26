Dholpur: अमृत जलम् अभियान के तहत स्वच्छता प्रहरियों ने श्रमदान कर सरोवर को जीवित रखने का लिया संकल्प

यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं है। बल्कि यह जल संरक्षण, जन-जागरूकता और प्राकृतिक संसाधनों की पुनस्र्थापना का एक संकल्प है। जल की शुद्धता, आस्था और संस्कृति को बचाना भी हम सबका फर्ज है। लोगों ने कहा कि राजस्थान पत्रिका की यह पहल एक आदर्श बन सकेगी। हालांकि सरोवर की पौडिय़ों की कई सालों से सफाई भी नही हुई थी। जिसके कारण कचरे से अटी पड़ी थी। अभियान से तालाब की तस्वीर ही बदल गई। इस मौके पर तहसीलदार महेश सिंह चौहान, अग्रवाल समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल, रामगोपाल मीणा, नवनीत प्रिये त्रिपाठी, रवि गर्ग, अखलेश गर्ग, महेश गर्ग, विकास शर्मा, बाहिद खान, मुकुल गर्ग, संतोष जिंदल, खेमराज गोयल, दर्शनसिंह, नेमीचंद, अवधेश, पिन्टू, ब्रजेश, सूरज, अजय, संजू, कल्लू, देशराज, बंटी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।