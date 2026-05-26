Dholpur: पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 10 लाख कीमत के 29 मोबाइल किए बरामद

सोमवार को थानाधिकारी ने पीडि़त व्यक्तियों को बुलाकर थाना परिसर में मोबाइल वापस लौटाए गए। गुम मोबाइल मिलने के बाद असली मालिकों के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं सरमथुरा पुलिस की प्रशंसा की। थाना प्रभारी ने बताया कि जिले में सीईआईआर पोर्टल शुरू होने के बाद सरमथुरा थाना पुलिस ने करीब 130 मोबाइलों को असली मालिकों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त गुमशुदा मोबाइल केवल सरमथुरा, धौलपुर से ही नही बल्कि यूपी के जगनेर, खेरागढ़, आगरा, करौली, वयाना भरतपुर, ग्वालियर, दतिया, झांसी, टोंक, आन्ध्रप्रदेश, केरल, बिहार इत्यादि शहरों से ट्रेस कर बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गुमशुदा मोबाइलों की तलाश कर उनके मालिकों तक पहुंचाने का कार्य पुलिस निरंतर कर रही है।