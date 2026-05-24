Dholpur: सरसों के तेल का तडक़ा अब महंगा, भावों में भारी तेजी

उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और पंजाब इत्यादि प्रदेशों में सरसों तेल की खासी मांग रहती है। यहां पर भोजन में सरसों का तेल अधिक इस्तेमाल होता है। ऐसे में भाव बढऩे से आम व्यक्ति की किचन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, जिन्होंने अप्रेल में सरसों का तेल खरीद कर रख लिया था, उन्हें कुछ राहत है। लेकिन आमजन और गरीब तबके के लोगों के अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाव बढऩे से खुले बाजार में भी करीब-करीब रोजाना भाव बदल रहे हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट पर भी जायका महंगा हो सकता है। बता दें कि पूर्वी राजस्थान में सरसों की फसल की खासी पैदावार होती है।