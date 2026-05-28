Dholpur: पेट्रोल-डीजल के दाम का झटका…लगाएगा महंगाई का तडक़ा

पिछले 12 दिनों में चार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। शहर में आज पेट्रोल 113.13 और डीजल 98.18 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जो 15 मई से पहले 105.19 पेट्रोल और 90.61 रुपए प्रति लीटर डीजल था। देखा जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में इजाफा होने से इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के चक्र से सारा जीवन जुड़ा हुआ है और पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे से ट्रांसपोर्ट परिवहन में भी बढ़ोत्तरी होती है। जानकारी के अनुसार भारत में ज्यादातर खाद्य सामग्री ट्रकों और अन्य डीजल वाहनों से मंडियों तक पहुंचती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अनुसार डीजल की कीमतों में हर 1 रुपए की वृद्धि के साथ माल ढुलाई की दरें लगभग 0.65 प्रतिशत तक बढ़ जाती हैं। जब डीजल की कीमतों में 7 से 10 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत 6.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है। जिसका सीधा असर खाद्य सामग्रियों के दामों सहित अन्य संसाधनों की कीमत पर पड़ता है। हालांकि शहर में इसका असर अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढऩे का असर शहर सहित जिले भर में जल्द देखने को मिलेगा। तो वहीं कुछ निजी वाहन संचालकों ने पेट्रोलियम दाम बढऩे के बाद यात्री किराया भी बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार कुछ निजी बस संचालक और ऑटो संचालकों ने यात्री किराया में 5 से 10 रुपए तक की वृद्धि कर दी है।