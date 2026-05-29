Dholpur: गर्मी का रामबाण है सत्तू का उपयोग, लंबे समय तक देता है एनर्जी

गर्मी में सत्तू का उपयोग लाभदायक रहता है। तासीर ठंडी होने से यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। साथ ही भीषण गर्मी में यह बचाव करता है। खास बात ये है कि इसमें प्रोटीन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट होने से यह शरीर का ऊर्जा देता है, जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सत्तू एक तरह से ड्रिंक है जो आपको एनर्जी देता है। वहीं, सत्तू का उपयोग पेट के लिए भी बेहतर रहता है। यह पाचन तंत्र ठीक रखता है। इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। यह एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने की समस्या से व्यक्ति राहत देता है। साथ ही सत्तू को ठंडे पानी में घोलकर पीने से यह शरीर में पानी की कमी भी दूर करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को फायदा देते हैं। विशेष बात सत्तू खाने के बाद आपको भूख कम लगेगी। पेट भरा महसूस होता है, जिससे आप ज्यादा भोजन नहीं करेंगे और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है।