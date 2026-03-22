हर किसी का ध्यान खींचता है नेरोगेज का जापानी इंजन…

धौलपुर. पूर्वी राजस्थान के शहर धौलपुर को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर होने का खासा फायदा मिला। जब कई इलाकों में रेलवे का संचालन नहीं था, उस वक्त धौलपुर में रेल दौड़ रही थी। इसमें प्रमुख रूप से धौलपुर-सरमथुरा नेरोगेज लाइन खास रही है। उक्त ट्रेन का शुभारंभ साल 1908 हुआ था और यह कोयले के स्टीम इंजन (भाप) से संचालित थी। इसका संचालन मार्च 2023 में पूर्णतय बंद हो गया और अब यह स्टीम इंजन रेलवे स्टेशन की मुख्य इमारत के समक्ष रखा गया। नवीन रेलवे भवन के इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। लेकिन आज भी यह इंजन यात्रियों का ध्यान अपनी ओर बरबस खींचता है। आज भी कई युवा स्टीम इंजन के समक्ष खड़े होकर सेल्फी खिंचवाते हैं। यह शहर का एक खास प्वाइंट है और नवीन स्टेशन खुलने पर यह खास पहचान वापस बनाएगा।