दंगल में पहलवानों ने लगाए दांव-पेच, दर्शक रोमांचित

दंगल के दौरान 46-50 वजनी पांच कुश्ती, 51-55 वजनी पहलवानों की छह कुश्ती, 56-60 वजनी पहलवानों की नौ कुश्ती, 61-65 वजनी पहलवानों की छह कुश्ती एवं 70 वजनी पांच कुश्ती हुईं। वहीं जिला कुमार के खिताब के लिए नौ कुश्ती एवं धौलपुर करौली केसरी के लिए 19 कुश्तियां हुईं। अखीरी कुश्ती राजू गुर्जर झंझरपुरा करौली व रंजीत लखेपुरा के बीच हुई। प्वाइंट के आधार पर धौलपुर करौली जिला केसरी का खिताब राजू गुर्जर झंझरपुरा ने जीता। उपविजेता रंजीत लखेपुरा रहा। इस प्रकार जिला कुमार के खिताब के लिए सोनेराम गजपुरा व दिनेश गुर्जर के बीच हुई। जिला कुमार का खिताब सोनेराम गजपुरा ने जीता।