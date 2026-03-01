20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

राजस्थानी फिल्म “हथकड़ी” में सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन के रंग

-राजनैतिक व पुलिस के संरक्षण में फैले नशे के कारोबार को ईमानदार पुलिस अधिकारी ने किया तबाह dholpur, सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम बरईपुरा में कुशवाह फिल्म्स प्रोडक्शन के बेनर तले बन रही ब्रजभाषा में निर्मित राजस्थानी फीचर फिल्म “हथकड़ी” का मुख्य उद्देश्य चंबल क्षेत्र की कला, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक स्तर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Mar 20, 2026

राजस्थानी फिल्म “हथकड़ी” में सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन के रंग Rajasthani film "Hathkadi" showcases cultural heritage and folk life

-राजनैतिक व पुलिस के संरक्षण में फैले नशे के कारोबार को ईमानदार पुलिस अधिकारी ने किया तबाह

dholpur, सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के ग्राम बरईपुरा में कुशवाह फिल्म्स प्रोडक्शन के बेनर तले बन रही ब्रजभाषा में निर्मित राजस्थानी फीचर फिल्म “हथकड़ी” का मुख्य उद्देश्य चंबल क्षेत्र की कला, संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करना है।

फिल्म के लेखक एवं निर्देशक नीरज खंडेलवाल ने बताया कि “हथकड़ी” को देश-विदेश के फिल्म समारोहों में प्रस्तुत कर पुरस्कार दिलाने तथा इसे अधिक से अधिक सिनेमाघरों तक पहुंचाकर राजस्थानी सिनेमा को नई पहचान दिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से चंबल अंचल की सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन को प्रभावशाली ढंग से बड़े पर्दे पर उकेरने की कोशिश की जा रही है।

राजस्थानी फिल्म हथकड़ी में एक शासन मतलब सासी की स्टोरी है, जो मजबूरी में दारू का धंधा करती है। राजनैतिक दबदबा बनाने के लिए गांव के सरपंच व पुलिस साथ देती है. धीरे-धीरे इलाके में अपना नेटवर्क मजबूत कर लेती है. क्यूंकि वो अपने काम को चलाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है. लेकिन एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने आकर उसके अड्डे और सारे जाली कारोबार को तबाह कर देता है।

प्रोड्यूसर गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि फिल्म हथकड़ी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के खिलाफ लोगों में जागरूक करते हुए शिक्षा का संदेश देकर लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि ऐसी शॉर्ट फिल्में विशेष रूप से ग्रामीणों को प्रेरित करती हैं। ऐसी फिल्में नशे जैसी कुरीतियों को खत्म करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में मददगार है। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सरमथुरा के छोटे से गांव बरईपुरा से हुई है लेकिन समापन जयपुर में होगा।

फिल्म में मुख्य कलाकारों में मनीष कुशवाह, आरना, समीर पड़िहार, सौरभ धनुवंशी, सिकंदर चौहान, चंद्रभान सिंह, शनाया सैनी, हिमाली भाटिया, अंजली, शालिनी, करनवीर, करन सिंह, रुद्र खत्री, राहुल शर्मा, संतोष कुमार, अमृत देव, प्रदीप खटीक, दिनेश भारती एवं वीर सिंह सहित अनेक कलाकार शामिल हैं।

- स्कूल बना पुलिस थाना

बरईपुरा में फिल्म हथकडी की शूटिंग लोगों का मनोरंजन ही नहीं कर रही है, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम कर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। गांव के राजकीय स्कूल को पुलिस थाना बनाया गया है। वही गांव की पुरानी हवेली व जंगल में सीन क्रिएट किए जा रहे हैं। गांव में शूटिंग देखने के लिए रात्रि में लोगों का मेला लगा हुआ है।

गांव का युवक बना ईमानदार पुलिस अधिकारी

फिल्म हथकड़ी में तकनीकी दल में मुख्य छायाकार (डीओपी) के रूप में सन्नी सिनेमो तथा कैमरे पर विकास जाजड़ा अपनी कला दिखा रहे हैं। वही मुख्य सहायक निर्देशक की भूमिका दिवांशा अग्रवाल के हाथों में है। मेकअप विभाग में करन सिंह तथा कला विभाग में छोटू सिंह अपने हुनर दिखा रहे हैं। फिल्म की कलाकार चयन प्रक्रिया इंडिकास्टिंग द्वारा की गई है। फिल्म के निर्माता एवं अभिनेता मनीष कुशवाह है जो पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 07:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / राजस्थानी फिल्म “हथकड़ी” में सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन के रंग

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओलावृष्टि, तेज हवा और बारिश से खेतों में बिछी गेहूं और सरसों की फसल

धौलपुर

निजी स्कूलों में सीट आवंटन और बच्चों की फीस ने बढ़ाई परेशानियां

निजी स्कूलों में सीट आवंटन और बच्चों की फीस ने बढ़ाई परेशानियां Seat allocation and children's fees in private schools have increased problems
धौलपुर

बहरूपिया रोडवेज बसें लूट रहीं…श्रद्धालु यात्रियों को

बहरूपिया रोडवेज बसें लूट रहीं...श्रद्धालु यात्रियों को Disguised roadways buses are looting the pilgrims
धौलपुर

विक्षोभ इफेक्ट…दस मिनट की बारिश ने घोली ठण्डक

विक्षोभ इफेक्ट...दस मिनट की बारिश ने घोली ठण्डक Disturbance effect...ten minutes of rain brought coolness
धौलपुर

धूमधाम से निकला नगर का 168 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारह भाई मेला

धूमधाम से निकला नगर का 168 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारह भाई मेला The 168-year-old historical Barah Bhai Mela of the city was celebrated with great pomp
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.