राजस्थानी फिल्म “हथकड़ी” में सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन के रंग

प्रोड्यूसर गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि फिल्म हथकड़ी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के खिलाफ लोगों में जागरूक करते हुए शिक्षा का संदेश देकर लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि ऐसी शॉर्ट फिल्में विशेष रूप से ग्रामीणों को प्रेरित करती हैं। ऐसी फिल्में नशे जैसी कुरीतियों को खत्म करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में मददगार है। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत सरमथुरा के छोटे से गांव बरईपुरा से हुई है लेकिन समापन जयपुर में होगा।